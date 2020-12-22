Чтобы помочь бороться с коронавируом.

Чтобы помочь бороться с коронавируом.23 декабря во Владимирскую область прибудет бригада специалистов Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). В её составе – 16 врачей и 10 медицинских сестёр-анестезисток.В числе специалистов БГМУ – 10 врачей-терапевтов, 4 инфекциониста и 2 анестезиолога-реаниматолога. Бригада башкирских медиков будет работать в ковидных госпиталях нашего региона до 11 января включительно.Напомним, в июне этого года медицинские специалисты из Москвы и Подмосковья по инициативе Президента РФ также оказывали профессиональную помощь владимирским коллегам в борьбе с коронавирусом.