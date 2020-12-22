Единый для всей страны номер вызова экстренных служб 112 позволит быстрее оказать помощь попавшим в беду людям. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Единый для всей страны номер вызова экстренных служб "112" позволит быстрее оказать помощь попавшим в беду людям. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Законопроект принят Госдумой в третьем чтении ходе пленарного заседания во вторник, 22 декабря.По словам Володина, инициатива позволит обеспечить по всей стране работу единого номера вызова экстренных оперативных служб – "112". Сейчас он действует в 56 субъектах Федерации, система зарекомендовала себя эффективной, отметил спикер."Принятие законопроекта позволит сократить время реагирования экстренных и оперативных служб на вызовы, а значит – быстрее оказывать помощь попавшим в беду людям", – подчеркнул председатель нижней палаты.Связаться с оператором "112" можно будет даже при отсутствии сим-карты или денег на счете, добавил спикер.