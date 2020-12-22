Они будут работать в ковидариях Владимирской области до 11 января.

23 декабря в регион приедет бригада специалистов Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). В её составе – 16 врачей и 10 медицинских сестёр-анестезисток.Как сообщает пресс-служба Белого дома, в списке докторов – 10 терапевтов, четыре инфекциониста и два анестезиолога-реаниматолога. Они будут работать в ковидариях Владимирской области до 11 января.Напомним, что в июне этого года областной медицине уже оказывалась помощь извне. Специалисты из Москвы и Подмосковья приезжали в губернию бороться с Covid-19.