22.12.2020

2020-12-22 12:35:33

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (48(9745) от 22 декабря 2020 года).

ТВОРЧЕСТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

15 декабря 2020 года в Культурном центре ГУ МВД России по городу Москве прошло награждение обладателей Гран-при смотров-конкурсов среди сотрудников, работников, федеральных государственных гражданских служащих служб и подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ветеранов органов внутренних дел, членов их семей. Читайте на странице 2.



НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ

Недавно расширился список парков, в которых дежурят сотрудники 1-го оперативного полка ГУ МВД России по городу Москве. Это — Серебряный Бор, Ховрино и Бирюлёвский дендропарк. Корреспондент газеты «Петровка, 38» вместе с кавалеристами отправился на дежурство в парковую зону, расположенную рядом с Борисовскими прудами. Читайте на странице 2.



ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

Экипаж дорожно-патрульной службы ГИБДД УВД по Зеленоградскому административному округу в составе инспекторов ДПС старшего лейтенанта полиции Артёма Виноградова и лейтенанта полиции Николая Ковалёва нёс службу в районе Георгиевского проезда города Зеленограда, когда к полицейским обратилась женщина с просьбой о помощи. Читайте на странице 2.



ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА

В системе МВД деятельность конвоиров незаметна на первый взгляд, но вместе с тем они обеспечивают непосредственное функционирование судебной системы и реализуют принцип неотвратимости наказания. Читайте на странице 3.



КТО СДЕЛАЛ ДЫРКУ В КОШЕЛЬКЕ?

В ленте новостей официально значилось: «Оперативники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 28-летнего мужчину по подозрению в хищении свыше миллиона рублей дистанционным способом». Нас, безусловно, заинтересовало успешное раскрытие преступления, как нельзя более точно описывающего криминальный тренд последнего времени. Читайте на странице 3.



О СЕРЬЁЗНОМ И КУРЬЁЗНОМ

Об особенностях работы подразделения и его сотрудников, соблюдения правил внутреннего режима, обеспечения питанием и медицинской помощью, периодичности санитарной обработки помещений и многом другом корреспонденты поговорили с начальником Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по городу Москве (ЦВСИГ) полковником полиции Алексеем ЛАГОДОЙ. Читайте на странице 4.



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Завершился третий этап конкурса на звание «Лучший по профессии» среди сотрудников экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел Москвы. Продолжение на странице 5.



НЕ ДОПУСТИТЬ РЕЦИДИВА

Прежде, в материале про деятельность инспекторов по осуществлению административного надзора, мы рассказали про их роль в контроле за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы. Теперь — время поговорить о работе участковых уполномоченных полиции с указанной категорией граждан. Читайте на странице 5.



ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ С ДУШОЙ!

В Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию со дня образования этого подразделения. Читайте на странице 6.



ИЗ ИСТОРИИ ЦПП СОТРУДНИКОВ ГИБДД: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

На базе Учебного пункта милиции, который с 1948 года располагался в г. Ивантеевке, приказом УВД исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся от 7 сентября 1970 года № 099 создана Школа подготовки младшего и среднего начальствующего состава дорожного надзора и Госавтоинспекции. Продолжение на странице 6.



ВЕСОМАЯ ДАТА, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

В день торжественного мероприятия в ЦПП сотрудников ГИБДД шли занятия. В классах за компьютерами находились педагоги, а слушатели внимали им… на «удалёнке». Читайте на странице 7.



ХОРОШЕГО ПАПЫ ДОЛЖНО БЫТЬ МНОГО

В декабре в Таиланде празднуется День отца. Есть такой праздник и ещё в паре десятков стран. В России же он пока на птичьих правах — в официальном календаре, увы, такого праздника не значится. А жаль. «Папская» тема достойна большего внимания. Читайте на странице 7.



КАК ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

Председатель Комитета Государственной Безопасности СССР Юрий Андропов пожал руку полковнику Богданову, внимательно оглядел его подтянутую фигуру и вдруг обиженным тоном сказал: — Пётр Степанович, а чего это ты болеешь за московский «Спартак»? Ты же — динамовец! Читайте на страницах 8-9.



ГДЕ СТАНОВЯТСЯ ГЕРОЯМИ СКАЗОК

На санаторно-курортное лечение приезжают, чтобы хорошо отдохнуть и оздоровиться. Но человеку, заботясь о теле, нужно не забывать и о своём психологическом состоянии. Читайте на странице 11.



ДЕТСКИЙ ВЗГЛЯД НА БУДНИ ПОЛИЦИИ

В стенах ГБОУ «Романовская школа» состоялось награждение победителей и призёров конкурса школьных сочинений на темы: «Если бы я был полицейским…» и «Мой папа (Моя мама) полицейский». Читайте на странице12.



МЕСЯЦ ДОБРОТЫ И ЗАБОТЫ

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация «поставила на паузу» многие процессы в нашем обществе. Многие, но не все. Продолжение на странице 12.



ЭПОХ СВЯЗУЮЩЕЕ ИМЯ

Более двух лет назад, в выпуске газеты «Петровка, 38» в № 41 за 7—13 ноября 2018 года, вышла в свет моя статья «Закалялся на бурном переломе эпох». В данной публицистической работе рассказывалось об одном из первых орденоносцев-муровцев Власе Филипповиче Филиппове. Читайте на странице 13.



СОЕДИНЯЯ ВОЕННОЕ ЛИХОЛЕТЬЕ И МИРНУЮ ПОРУ

В Северном административном округе Москвы имеются десятки памятных символов, установленных в честь славных людей поколения победителей и увековечивающих отдельные яркие события Великой Отечественной войны. Читайте на странице 14.



КАК ВСЁ БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

«Стрелки» на «Петрах» — так называется ещё пахнущая свежей типографской краской новая книга писателя и журналиста Эрика КОТЛЯРА. Подзаголовок такой: «Криминальные очерки о московском угрозыске». О чём она? Продолжение на странице 15.



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