Сумма штрафов за 2020 год составила 1,5 млн рублей.

В 2020 году чиновники владимирской мэрии составили 60 протоколов об административных правонарушениях в сфере благоустройства. Они касались содержания мусорных контейнеров, фасадов зданий, обеспечения «управляшками» чистоты и порядка на придомовых территориях.Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, по итогам рассмотрения административных дел городская комиссия привлекла к ответственности 52 юридических лица. Среди них - 12 управляющих компаний, три ТСЖ и ЖСК, два ГСК, одно должностное лицо и 7 индивидуальных предпринимателей.Общая сумма штрафов составила 1 502 000 рублей.