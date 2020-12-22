Без матерей остались 8-летний сын и годовалая дочь. Сейчас они воспитываются родителями погибших.

Владимирский областной суд признал 28-летнего гражданина республики Таджикистан виновным в убийстве двух девушек 16 и 26 лет. Ближайшие 17 лет он проведёт в колонии строгого режима.Трагедия произошла 22 июня 2019 года в Покрове. Во время поездки в автомобиле между жертвами и 28-летним парнем произошла ссора. Он вывез девушек в безлюдное место и задушил их проводом.Скрывая следы преступления, душегуб закопал тела убитых. Без матерей остались 8-летний сын и годовалая дочь. Сейчас они воспитываются родителями погибших.Обвиняемый признал вину в полном объёме. Приговор в законную силу не вступил.