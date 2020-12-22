В областном центре проходит общественное обсуждение изменений в правила благоустройства.

Общественники Владимира хотят запретить в городе установку заборов во дворах. Соответствующие изменения они предлагают внести в областного центра.Активисты уверены, что ограждения необходимы только в случае плотного соседства детских, спортивных площадок и дороги. А существующие металлические ограды можно заменить кустарниками. Регулировать парковки предлагается при помощи бетонных полусфер, а не заборов.Напомним, что администрация Владимира разработала поправки к действующим нормам в начале декабря 2020 года. Общественное обсуждение изменений, которое проходит в заочной форме, стартовало на прошлой неделе и продлится до 18 января 2021 года.В мэрии предлагают утвердить :- привести к однообразию заборы частных домов в пределах одного квартала. Вариации материалов – решётка, сетка, глухой забор;- ввести получение специального ордера для ограждения многоэтажек и стоянок возле дома;- разрешить установку шлагбаумов исключительно на КПП и у ж/д переездов;- на установку спутниковых тарелок и кондиционеров также потребуется разрешение властей;- ремонт фасада балкона должен согласовываться.Усилия направлены на придание зданиям более эстетичного внешнего вида региональной столицы.