Как правильно обращаться с медицинскими отходами? Председатель облпарламента Владимир Киселев принял участие в работе Президиума Совета Законодателей России. Одной из центральных тем

Как правильно обращаться с медицинскими отходами? Председатель облпарламента Владимир Киселев принял участие в работе Президиума Совета Законодателей России. Одной из центральных тем обсуждения стала проблема утилизации медотходов. Как отмечают законодатели, в связи с пандемией вопрос приобретает особое значение. Ведь зачастую к утилизации такого мусора подходят безответственно. Так, в памяти владимирцев свеж пожар, который произошел в