Проблемы, связанные с утилизацией медицинских отходов, стали одной из тем обсуждения Президиума Совета Законодателей России. В его работе принял участие председатель облпарламента Владимир Киселев.

Проблемы, связанные с утилизацией медицинских отходов, стали одной из тем обсуждения Президиума Совета Законодателей России. В его работе принял участие председатель облпарламента Владимир Киселев.В каждом регионе есть примеры безответственного отношения к больничному мусору. Во Владимире большой резонанс вызвал пожар на частном складе , забитом медицинскими отходами . На сегодня четкого правового регулирования в этой сфере нет. Совет законодателей поставил задачу Правительству разработать порядок переработки и захоронения опасных медицинских отходов. Также законодатели предложили лицензировать деятельность по обращению с медицинскими отходами или, по крайней мере, их отдельными классами. При этом у соискателей должны быть земельные участки, помещения, спецтранспорт, оборудование, и специалисты.Владимир Киселев, председатель ЗС Владимирской области:- Это особенно актуально сейчас, когда у нас так много больных коронавирусом. Шприцы и капельницы, которые используются для их лечения, тоже представляют опасность, их тоже надо утилизировать особым образом. Этот порядок уничтожения медицинских отходов и нужно продумать. Главное – чтобы он быстрее заработал.