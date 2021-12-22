Госдума в среду, 22 декабря, завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца парламентарии приняли 143 закона. Опрошенные Дни.ру эксперты отметили содержательность повестки нового созыва, большое количество законов социальной направленности и активный диалог депутатов с другими органами власти, а также с общественностью, профессиональными и бизнес-сообществами.

Госдума в среду, 22 декабря, завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца парламентарии приняли 143 закона. Опрошенные "Дни.ру" эксперты отметили содержательность повестки нового созыва, большое количество законов социальной направленности и активный диалог депутатов с другими органами власти, а также с общественностью, профессиональными и бизнес-сообществами.Сочетание новизны и опытаПрезидент Центра политических технологий Борис Макаренко отметил обновление депутатского корпуса (у "Единой России" – более чем наполовину) и появление в новом созыве пятой фракции – "Новые люди". Новизна в восьмой Думе сочетается с опытом: новичков много, но ключевые позиции занимают люди с большим опытом, подчеркнул эксперт."Единая Россия" хоть и обладает абсолютным большинством, но вовлекает все фракции в законотворческий процесс – говорит Макаренко. – В почти половине комитетов партия власти уступила председательские посты оппозиционным фракциям, под многими законопроектами, которые вносятся внутри Думы, стоят подписи депутатов от разных фракций".Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин указал на преемственность деятельности восьмого созыва по отношению к седьмому. Эксперт отметил большое количество форматов работы депутатского корпуса, что позволяет учитывать разные точки зрения. "Речь идет не только о пленарных заседаниях и работе в комитетах, но и о парламентских слушаниях, круглых столах и других востребованных форматах", – сказал политолог.Обратная связьВ осеннюю сессию Дума вновь подтвердила свой статус как места для дискуссий, считает Алексей Макаркин. Он напомнил о диалоге вокруг правительственных законопроектов о прививочных сертификатах"По поводу этих инициатив было много общественных разногласий, и депутаты не стали ускорять их принятие, – отметил эксперт. – В результате один из законопроектов снят с рассмотрения, а другой принят в первом чтении и отправлена в регионы для поправок".Обсуждение законопроектов о прививочных сертификатах Макаркин назвал примером обратной связи Думы с общественностью."Здесь четко прослеживается, что учитывается мнение общественности, позиция бизнеса и профессионального сообщества, – комментирует декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. – С учетом этого принято решение не рассматривать закон о применении сертификатов на транспорте, а инициатива о сертификатах в общественных местах отправлена на доработку".Законопроекты прямого действияВ осеннюю сессию парламентарии приняли 98 законопроектов прямого действия. "Наша задача — сделать все для того, чтобы у нас было как можно больше законов прямого действия", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Необходимость таких инициатив Алексей Макаркин объяснил тем, что они не требуют принятия дополнительных документов. Политолог отметил, что уже принятый законопроект можно исказить до неузнаваемости дополнительными актами. При законопроектах прямого действия это исключено."Норма прямого действия вступает в силу и сразу начинает действовать без дополнительных обязательных документов, которые принимались бы органами исполнительной власти", – пояснил эксперт.Макаркин подчеркнул, что такая практика позволяет ускорить вступление нового закона в силу и и более оперативно решить поставленные задачи. Политолог напомнил, что активно принимать законы прямого действия начала еще седьмая Дума. В дальнейшем количество таких нормативно-правовых актов будет увеличиваться, считает эксперт.Социальная ориентированностьГлавной задачей депутатского корпуса в осеннюю сессию было рассмотрение нового федерального бюджета, отметила Гульнара Ручкина. "Принятый исходя из обозначенных президентом задач бюджет действительно можно назвать бюджетом развития и инструментом для достижения национальных целей", – считает она.Декан юрфака Финансового университета указала на социальную ориентированность нового главного финансового документа страны. Эксперт отметила, что бюджет на следующий год принят с профицитом, что позволит государству увеличивать расходы на социальную политику."Госдума в осеннюю сессию уделяла повышенное внимание законопроектам, которые решают социальные проблемы граждан, – продолжает Ручкина. – Это и поддержка семей с детьми, и решение жилищных проблем, и повышение качества здравоохранения и образования, создание социальной инфраструктуры, защита граждан от правонарушений".Она напомнила о принятии законов о расширении трудовых гарантий работников, об объединении Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в Фонд развития территорий, а также закона о статусе блокированной застройки, который позволяет устранить правовой пробел в жилищном законодательстве и защитить права собственников."Эти законы характеризуют восьмую Думу как Думу с человеческим лицом, которая делает социально ориентированные шаги в рамках развития и совершенствования законодательства", – резюмировала эксперт.Международное сотрудничествоМежпарламентское сотрудничество стало важной частью повестки депутатского корпуса. Российские законодатели активно работали в том числе со своими белорусскими коллегами.Алексей Макаркин напомнил, что в уходящем году Москва и Минск подписали 28 программ по интеграции в рамках Союзного государства. "Возникает вопрос относительно представительного органа, чтобы парламентарии играли свою роль в интеграции", – отметил эксперт.В целом, продолжает политолог, Дума еще в прошлом созыве стала уходить от так называемого парламентского туризма, когда значительная часть международной деятельности депутатского корпуса сводилась к малоэффективным поездкам за границу. Сейчас международная деятельность парламента стала более осмысленной, констатировал Макаркин.В качестве примера он привел форум "Развитие парламентаризма", в котором участвуют законодатели разных стран, в том числе спикеры. "Это серьезная статусная площадка, представители парламентов приезжают в Москву для обмена опытом", – сказал политолог.