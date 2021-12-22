По состоянию на 22 декабря в медорганизациях региона действует 1644 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 22 декабря в медорганизациях региона действует 1644 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 66,3 процента из них занято (1090), свободны 554 койки. Отметим, что число ковидных коек в больницах области постепенно уменьшается в связи с уменьшением количества тяжелобольных.61303 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 541 человек.За период наблюдения в области отмечено 2894 летальных случаев, за сутки скончались от коронавируса еще 3 человека.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, всего за время пандемии в регионе зафиксировано 78992 случая.