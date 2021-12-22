На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря лабораторно подтверждено 275...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.64 - во Владимире32 - в Ковровском районе28 - в Александровском районе22 - в Муромском районе21 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Юрьев-Польском районе15 - в Вязниковском районе14 - в Кольчугинском районе14 - в Петушинском районе10 - в Суздальском районе8 - в Камешковском районе7 - в Селивановском районе6 - в Собинском районе5 - в Меленковском районе5 - в Киржачском районе3 - в Гороховецком районе2 - в Судогодском районе1 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 992 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).