На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря лабораторно подтверждено 275...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 22 декабря лабораторно подтверждено 275 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
64 - во Владимире
32 - в Ковровском районе
28 - в Александровском районе
22 - в Муромском районе
21 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Юрьев-Польском районе
15 - в Вязниковском районе
14 - в Кольчугинском районе
14 - в Петушинском районе
10 - в Суздальском районе
8 - в Камешковском районе
7 - в Селивановском районе
6 - в Собинском районе
5 - в Меленковском районе
5 - в Киржачском районе
3 - в Гороховецком районе
2 - в Судогодском районе
1 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 992 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).