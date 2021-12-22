Лучшие товары и услуги определялись на основе экспертных оценок в трёх номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения

Во Владимире наградили победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Для участия в федеральном этапе региональная комиссия по качеству отобрала продукцию 22 организаций. Лучшие товары и услуги определялись на основе экспертных оценок в трёх номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения. В результате 13 видов продукции региональных товаропроизводителей удостоены Золотого знака «100 лучших товаров России», еще 27 -Серебряного знака (логотипа).За отдельные виды продукции Почётных дипломов «Золотая сотня» удостоены АО «Владимирский хлебокомбинат» (за линию хлебобулочных изделий пониженной влажности), ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (омечена тест-система для обнаружения РНК вируса SARS-CoV-2 в режиме реального времени) и АО «РМ Нанотех» (за мембранный нано-элемент). За развитие инновационной деятельности АО «РМ Нанотех» также удостоено специального приза «Инновация-2021». 18 видов подукции получили статус «Новинка».«Победа предприятий Владимирской области во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» − ещё одно подтверждение качества производимой в регионе продукции. Компании-участники зарекомендовали себя на рынке, их продукция пользуется высоким и устойчивым спросом. Кроме того, производители постоянно обновляют ассортимент и выпускают новинки», − акцентировал врио первого вице-убернатора Александр Ремига.В пресс-службе администрации области отмечают: особое место занимают организации, которые стремятся из года в год участвовать в конкурсах, подтверждая тем самым статус лидеров в борьбе за качество как на региональном, так и на федеральном уровнях. Так, почётного знака «За достижения в области качества» по итогам текущего года удостоены директор АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» Евгений Суходоев, директор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Пётр Косырев, генеральный директор ООО «Гусар» Дмитрий Берёзкин и управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.