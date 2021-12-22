20 декабря на объединенной площадке ПАО «КМЗ» и филиала АО «ВПО «Точмаш» в городе Коврове состоялась рабочая встреча президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и врио губернатора Александра ..

20 декабря на объединенной площадке ПАО «КМЗ» и филиала АО «ВПО «Точмаш» в городе Коврове состоялась рабочая встреча президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой и врио губернатора Александра Авдеева.Основная цель визита Александра Авдеева – знакомство с производственным кластером Топливной компании во Владимирской области. Врио губернатора посетил заводские цеха, ознакомился со спецификой выпуска основной продукции КМЗ и «Точмаша» – газовых центрифуг.Наталья Никипелова и Александр Авдеев обсудили основные направления развития двух предприятий, производственные, технологические и проектно-конструкторские возможности предприятий Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» для организации совместных бизнес-проектов с предприятиями Владимирского региона. Александр Александрович выразил уверенность в дальнейшем сотрудничестве в области развития кадрового потенциала региона и повышения комфортности проживания. Он подчеркнул заинтересованность руководства области в создании новых высокоточных производств и в сохранении существующих, принятии социально-приемлемых решений, направленных на повышение благосостояния жителей области. Особой темой обсуждения стало сотрудничество администрации области с ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» в образовательной и кадровой сферах.В ходе производственного совещания президент Топливной компании Наталья Никипелова обсудила с руководством ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш» основные показатели деятельности предприятий и задачи на 2022-2026 годы. Основной акцент она сделала на необходимости выполнения увеличенного объема производства газовых центрифуг в 2022-2023 годах и развития новых неядерных направлений бизнеса.Отдельное внимание было уделено докладу председателя наблюдательного совета ООО «ИТКОЛ»-сервеинг» (компания, взявшая в доверительное управление высвободившиеся площади АО «ВПО «Точмаш» во Владимире в рамках проекта концентрации двух предприятий – ПАО «КМЗ» и АО «ВПО «Точмаш), отчитавшемуся о развитии промышленного технопарка «ИТКОЛ-Точмаш» и доложившему об исполнении договора доверительного управления. Участники совещания обсудили основные проблемы, возникающие при вхождении новых резидентов на площадку технопарка и предложили дополнительные условия для повышения привлекательности производственной площадки во Владимире.