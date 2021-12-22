Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов,...

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Такие транспортные средства должны использоваться только в личных целях.Техосмотр остается обязательным для коммерческого транспорта: такси, автобусов и грузовиков — в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Также он по прежнему будет действовать для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца, изменения конструкции или замены основных агрегатов автомобиля или мотоцикла старше четырех лет, сообщается на официальном сайте Госдумы. В результате доработки законопроекта исключена возможность, что за езду без диагностической карты владельцев личного транспорта оштрафуют.У автовладельцев остается возможность пройти техосмотр в добровольном порядке.Фото: autonews.ru/