Фестиваль Студент года, финал реалити-шоу Игры разума и первый день рождения медиацентра ВлГУ....

Фестиваль "Студент года", финал реалити-шоу "Игры разума" и первый день рождения медиацентра ВлГУ. Эфир продолжат новости студенчества, рубрика "Будь в курсе".Привет! Это проект «Будь в курсе». Расскажем о самых ярких событиях жизни университета!Молодые педагоги со всей России показали свое профессиональное мастерство на фестивале "Студент года". Его проводит кафедра педагогики ВлГУ.Участники выполняли творческие задания: представляли свое педагогическое кредо, демонстрировали мастерство на уроках и занятиях, записывали видеовизитки.С нетерпением ждем результатов. Следите за нашими новостями!///Проекты студентов ВлГУ стали победителями и призерами Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия».В нашей копилке 1 и 2 место, а также специальный приз. Поздравляем!///Студентка направления "Журналистика" Алёна Лебедева приняла участие в финале научного реалити-шоу «Игры разума».Мероприятие проходило в Севастополе. Организаторы - Министерство науки и высшего образования и Севастопольский государственный университет.Студентка проявила творчество и креатив. Она вела соцсети и мессенджеры, выполняла задания, посвященные Году науки и технологий, а также пообщалась с экспертами из области медиа, маркетинга, ораторского искусства.А студент Института туризма и предпринимательства Жасэм Буларэс стал победителем Всероссийской олимпиады по русскому языку как иностранному.Жасэм приехал в Россию 4 года назад из Туниса. С тех пор учится в ВлГУ и продолжает совершенствовать свой русский. Упорный труд студента не прошёл даром.///Медиацентр ВлГУ отметил год со дня создания! За это время появилось много ярких проектов, эфиров и трансляций. Продолжаем развиваться благодаря вам, наши зрители и подписчики!Кстати, свой первый праздник команда отметила в прямом эфире. Студенты рассказали о своих работах, пообщались с экспертами и друзьями из Сыктывкара, Дагестана и Коврова.///Студенческие команды ВлГУ – победители конкурса «Наше будущее 33» - представили свои проекты на Владимирском инвестиционном конгрессе.Магистранты Юридического института Данила Авдеев и Ольга Кулакова рассказали о ходе реализации проекта «Область возможностей». Он направлен на совершенствование системы профориентации в регионе.А «Поговорить за жизнь в ковидный период» предложили призёры конкурса, студентки Института искусств и художественного образования Мария Полянцева и Мария Буйлова.Их проект - это спектакль с эффектом погружения зрителя в театральное действие. Пьесу написал драматург Владимирского академического театра драмы Андрей Кулагин.///В главном корпусе ВлГУ открылась выставка керамики "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА".Она проработает до 30 декабря.Авторы - художники-преподаватели и большие друзья. Всех их объединяет гончарный круг.Вы увидите работы, выполненные в разных техниках керамики.Успейте насладиться.На этом все новости, пока-пока!