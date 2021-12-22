Главное в бюджете Москвы на 2022 год – социальная направленность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме. Расходы социальной направленности увеличатся на 9,1%, подчеркнул градоначальник.

Главное в бюджете Москвы на 2022 год – социальная направленность, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме. Расходы социальной направленности увеличатся на 9,1%, подчеркнул градоначальник."Бюджет развития тоже был увеличен и составляет порядка 40% расходной части", – отметил Собянин.Доходы бюджета Москвы увеличивается. По итогам 2021 года ожидается, что они вырастут более чем на 20% по сравнению с докризисным 2019 годом, уточнил мэр.Собянин пообещал, что программы поддержки предприятий и граждан продолжат действовать. Во время ковида власти столицы увеличили вложения в инфраструктуру, объем адресной поддержки бизнеса и горожан."В результате экономика города не свалилась в депрессию и застой. Спад продолжался всего несколько месяцев", – сказал Собянин, подчеркнув, что экономика города вновь вышла подъем.Он отметил, что за первые девять месяцев 2021 года объем инвестиций в экономику столицы вырос на 21,9%. Рост производства в обрабатывающих отраслях составил 23,4%, обороты в торговле увеличились на 11,8%.Безработица в Москве по сравнению с максимальными показателями прошлого года сократилась в шесть раз и вернулась на естественный уровень, констатировал мэр. Он напомнил, что на поддержку предприятий было направлено сотни миллиардов рублей.Антикризисные программы продолжат действовать, подчеркнул мэр. Также градоначальник отметил, что власти столицы намерены закрыть дефицит бюджета Москвы без новых займов.Кроме того, Собянин сообщил, что оба родителя в многодетных семьях получат право бесплатного проезда в общественном транспорте Москвы. Также с 2022 года будет проведена индексация детских пособий.