В соответствии с уставом партии членство в «Единой России» Андрея Москвина приостановлено. Решение...

В соответствии с уставом партии членство в «Единой России» Андрея Москвина приостановлено.Решение принято местным отделением партии «Единая Россия» Гусь-Хрустального района. Членство в «Единой России» Андрея Москвина приостановлено в соответствии с п.п. 4.4.4 Устава партии (членство в Партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации возбуждено уголовное дело, приостанавливается по решению органов).Напомним, что Андрей Москвин, представитель совета народных депутатов Гусь-Хрустального района, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Являясь директором коммерческой фирмы, он предоставил недостоверные сведения об объеме работ, в результате присвоив 1 млн. 140 тысяч рублей.