Главный Дед Мороз страны приехал во Владимирскую область. Волшебника из Великого Устюга встретил...

Главный Дед Мороз страны приехал во Владимирскую область. Волшебника из Великого Устюга встретил город Киржач. Все подробности у Марии Городской.Детвора что есть сил зовёт Дедушку Мороза. Самого что ни на есть настоящего. Из Великого Устюга. В ожидании - и дети, и взрослые. Главный зимний волшебник уже получил письма - с разными желаниями.- Железную дорогу.- Бенгальские огни.- И хорошее настроение.- Да, и хорошее настроение.Василиса для главного Деда Мороза страны подготовила стихотворение.Василиса:- Снежок порхает, кружится, на улице бело. И превратились лужицы в холодное стекло.На площади Деда Мороза ждут сотни людей, несмотря на то, что визит был назначен на будний день. Волшебник нашёл время в плотном графике. И заехал в Киржач по дороге в Кострому.- Раз, два три! Ёлочка, гори!Новогодние торжества продолжились в театре. Дедушка Мороз рассказал сказку, которую дети тут же разыграли.Дед Мороз:- Я приехал сюда по приглашению доброго волшебника. И я думаю, что каждый киржачанин его знает не только понаслышке.Этот киржачский волшебник - меценат Евгений Фёдоров. Благодаря ему и состоялся сказочный визит. Белый Совёнок из серии сказаний о земле Киржачской продолжил свое путешествие в Великом Устюге на страницах пятнадцатой книги Евгения Фёдорова - "Совёнок в гостях у Деда Мороза".Евгений Фёдоров, генеральный директор ОАО "Киржачская типография", меценат:- Сказка, которая будет связывать Владимирскую область и Великий Устюг. Самое интересное, самое примечательное, когда мы разговаривали с ведущими специалистами музея местного краеведческого, оказалось, что древние великие устюжане - выходцы из Владимиро-Суздальского княжества. И тут мы вообще поняли прекрасно, что мы теперь побратимы, должны дружить.Всем жителям региона Дед Мороз из Великого Устюга желает главного - исполнения мечты.Дед Мороз:- Пусть ваши семьи с каждым годом становятся всё больше. Чтоб мне тоже было кому и подарки складывать под ёлки. И в домах всегда будет тепло от ваших сердец. Улыбок, детского смеха. Друзья мои, всех хочу поздравить с Новым годом!Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".