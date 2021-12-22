Главный Дед Мороз страны приехал во Владимирскую область. Волшебника из Великого Устюга встретил...
Главный Дед Мороз страны приехал во Владимирскую область. Волшебника из Великого Устюга встретил город Киржач. Все подробности у Марии Городской.
Детвора что есть сил зовёт Дедушку Мороза. Самого что ни на есть настоящего. Из Великого Устюга. В ожидании - и дети, и взрослые. Главный зимний волшебник уже получил письма - с разными желаниями.
- Железную дорогу.
- Бенгальские огни.
- И хорошее настроение.
- Да, и хорошее настроение.
Василиса для главного Деда Мороза страны подготовила стихотворение.
Василиса:
- Снежок порхает, кружится, на улице бело. И превратились лужицы в холодное стекло.
На площади Деда Мороза ждут сотни людей, несмотря на то, что визит был назначен на будний день. Волшебник нашёл время в плотном графике. И заехал в Киржач по дороге в Кострому.
- Раз, два три! Ёлочка, гори!
Новогодние торжества продолжились в театре. Дедушка Мороз рассказал сказку, которую дети тут же разыграли.
Дед Мороз:
- Я приехал сюда по приглашению доброго волшебника. И я думаю, что каждый киржачанин его знает не только понаслышке.
Этот киржачский волшебник - меценат Евгений Фёдоров. Благодаря ему и состоялся сказочный визит. Белый Совёнок из серии сказаний о земле Киржачской продолжил свое путешествие в Великом Устюге на страницах пятнадцатой книги Евгения Фёдорова - "Совёнок в гостях у Деда Мороза".
Евгений Фёдоров, генеральный директор ОАО "Киржачская типография", меценат:
- Сказка, которая будет связывать Владимирскую область и Великий Устюг. Самое интересное, самое примечательное, когда мы разговаривали с ведущими специалистами музея местного краеведческого, оказалось, что древние великие устюжане - выходцы из Владимиро-Суздальского княжества. И тут мы вообще поняли прекрасно, что мы теперь побратимы, должны дружить.
Всем жителям региона Дед Мороз из Великого Устюга желает главного - исполнения мечты.
Дед Мороз:
- Пусть ваши семьи с каждым годом становятся всё больше. Чтоб мне тоже было кому и подарки складывать под ёлки. И в домах всегда будет тепло от ваших сердец. Улыбок, детского смеха. Друзья мои, всех хочу поздравить с Новым годом!
Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".