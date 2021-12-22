Департамент культуры Владимирской области и руководство Российской академии театрального искусства...

Департамент культуры Владимирской области и руководство Российской академии театрального искусства ГИТИС подписали соглашение о сотрудничестве на 2022 год. Это один из главных итогов заседания совета по культуре. Его работу возглавил глава региона Александр Авдеев. Впереди- совместные проекты со стажировками, мастер-классами, показами дипломных спектаклей студентов главной "кузницы театральных кадров".Григорий Заславский, ректор Российской академии театрального искусства:- Для нас очень интересно, чтобы выпускники ГИТИСа не только все оставались работать в театрах, снимающихся в Москве фильмах, официантами в ресторанах Москвы, а чтобы все-таки кто-то из них приезжал, пробовал силы и искал лидерство и побед в театрах замечательных с замечательными традициями Владимира, Калуги, Рязанской области.Уже в сентябре следующего года Суздаль примет творческую лабораторию с открытыми лекциями о театре. А во Владимире пройдут прослушивания для абитуриентов театрального вуза. На заседании совета по культуре и искусству подвели и главные итоги работы отрасли. Как отметил врио губернатора Александр Авдеев, Совет помогает видеть проблемы сферы и вместе искать пути решения. Несмотря на пандемию, Владимирской области удалось выполнить все задачи, поставленные Президентом, добиться увеличения финансирования, ввести новые меры поддержки работников культуры, отремонтировать рекордное количество учреждений - 77, провести реновацию "очагов культуры", взяв курс на создание модельных библиотек.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры администрации Владимирской области:- Направления, которые приоритетны на ближайший год - это модернизация наших муниципальных музеев, это обновление форм содержательной части работы наших домов культуры, это обновление нашего театрального пространства в регионе, это развитие креативных индустрий - тема которая федерально достаточно широко звучит, а во Владимирской области есть уникальный потенциал к развитию этого направления.