В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ...

«Напоминаем, что в дополнение к ранее опубликованному релизу, в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в центре столицы. Сотрудники полиции в течение 4-х минут прибыли на место происшествия, где было установлено, что между гражданами возник конфликт, в результате которого двое мужчин нанесли телесные повреждения 32-летнему жителю столицы. Потерпевший на месте происшествия отказался от медицинской помощи, после чего все участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.Потерпевший не высказывал жалоб на здоровье и после опроса в отделе полиции убыл самостоятельно в лечебное учреждение.Около 11 часов дня в Дежурную часть УВД по ЦАО из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним обратился 32-летний мужчина с травмами, полученными им от неизвестных в ходе конфликта в центральной части города.Задержанные при поступлении телефонограммы находились в отделе полиции, где с ними проводились процессуальные действия. Ими оказались двое молодых людей 2003 года рождения, граждане России, уроженцы г. Читы, студенты юридических факультетов вузов Москвы.Дознавателем УВД по ЦАО г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" в течение суток.В настоящее время граждане задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.Запланировано назначение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.Все участники конфликта опрошены, проводится изучение записей камер видеонаблюдения.Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве