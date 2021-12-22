В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ...
«Напоминаем, что в дополнение к ранее опубликованному релизу, в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в центре столицы. Сотрудники полиции в течение 4-х минут прибыли на место происшествия, где было установлено, что между гражданами возник конфликт, в результате которого двое мужчин нанесли телесные повреждения 32-летнему жителю столицы. Потерпевший на месте происшествия отказался от медицинской помощи, после чего все участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства.
Потерпевший не высказывал жалоб на здоровье и после опроса в отделе полиции убыл самостоятельно в лечебное учреждение.
Около 11 часов дня в Дежурную часть УВД по ЦАО из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним обратился 32-летний мужчина с травмами, полученными им от неизвестных в ходе конфликта в центральной части города.
Задержанные при поступлении телефонограммы находились в отделе полиции, где с ними проводились процессуальные действия. Ими оказались двое молодых людей 2003 года рождения, граждане России, уроженцы г. Читы, студенты юридических факультетов вузов Москвы.
Дознавателем УВД по ЦАО г. Москвы возбуждено уголовное дело в отношении задержанных по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" в течение суток.
В настоящее время граждане задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
Запланировано назначение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Все участники конфликта опрошены, проводится изучение записей камер видеонаблюдения.
Расследование уголовного дела продолжается», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве