Вину в совершении инкриминируемых преступлений злоумышленника признала в полном объёме.

Октябрьский районный суд Владимира приговорил бывшего главврача Областной клинической больницы Любовь Быкову к реальному сроку. Её признали виновной в получении взяток в крупном размере.С августа 2018 года по октябрь 2019 года медик обеспечила победу коммерческой фирмы в аукционе на поставку компьютерного томографа стоимостью свыше 72 млн рублей. За свои «услуги» она получила незаконное денежное вознаграждение в размере 950 тысяч рублей.В июле 2019 года подсудимая получила от той же компании ещё одну мзду в 500 тысяч рублей за обеспечение ещё одной победы в торгах на поставку электрокардиостимуляторов и расходных материалов для отделения рентгенохирургических методов диагностики.Вину в совершении инкриминируемых преступлений злоумышленника признала в полном объёме. В результате суд назначил ей 2,5 года колонии, штраф в 1,5 млн рублей, а также на три года лишил осуждённую права занимать высокие посты.У женщины конфисковано 1, 45 млн рублей. Её взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.Интересно, что взяткодатели оштрафованы на 50 тысяч рублей.О том возвращен ли в бюджет размер переплаты за аппарат МРТ, который приобрели по завышенной цене, не сообщается.