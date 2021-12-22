Отмена QR-кодов при посещении массовых мероприятий в образовательных и культурных учреждениях не имеет никакого отношения к новогодним утренникам. На них по-прежнему всё будет строго.

Отмена QR-кодов при посещении массовых мероприятий в образовательных и культурных учреждениях не имеет никакого отношения к новогодним утренникам. На них по-прежнему всё будет строго. Родителей и законных опекунов не пустят на ёлку, если они не прошли полную вакцинацию или не переболели КОВИДом в последние полгода. Эти разъяснения дал региональный Роспотребнадзор. Марина Колтунова, официальный представитель регионального