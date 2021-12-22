18-летний местный житель похищал чужие авто, чтобы покататься по городу и планировал впоследствии реализовать, однако сделать это ему не удалось.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Ковровчанину предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража) и двух преступлений, предусмотренных ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).Установлено, что преступления молодой человек совершал в период с апреля по август текущего года, преимущественно в ночное время.Так, находясь на неохраняемой стоянке около многоэтажного дома в микрорайоне «Ковров-8», фигурант, воспользовавшись тем, что дверь автомобиля «ВАЗ-21150» не заперта, проник в салон и, запустив двигатель, уехал на нем к месту жительства в одну из районных деревень.Аналогичным образом местный житель попытался совершить кражу отечественного автомобиля с неохраняемой стоянки на улице Димитрова в городе Коврове. Однако молодому человеку не удалось запустить двигатель легкового авто.После неудачной попытки, в эту же ночь фигурант совершил кражу автомобиля «ВАЗ-21093» со стоянки на улице Парковой. Доехать на похищенном авто до места жительства у ковровчанина не получилось – по пути следования двигатель легковушки вышел из строя. Местный житель бросил машину на дороге, решив вернуться за ней позже, с целью реализовать в пункте приема металла. Чтобы легковушку никто не откатил, фигурант прорезал все четыре колеса на «ВАЗе». Кроме того, скрутил регистрационные знаки, чтобы затруднить поиски похищенного автомобиля в случае его обнаружения сотрудниками полиции. Тем не менее, «ВАЗ-21093» обнаружили находящиеся на маршруте патрулирования инспекторы ГИБДД и установили его собственника.Остальные кражи автотранспорта молодой человек совершил аналогичным образом. Фигурант был задержан полицейскими Ковровского МО МВД, когда катался по району на очередном похищенном авто.Как пояснил местный житель, кражи он совершал с целью покататься, после чего планировал продать авто или сдать в пункт приема металла, однако не реализовал задуманное.Общий материальный ущерб от противоправных действий ковровчанина составил около 160 000 рублей. В ходе следствия похищенное имущество возвращено законным владельцам.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.