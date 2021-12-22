Новогодние торжества пройдут с массой ограничений. Помогут ли противостоять инфекции холода, в очередной раз нагрянувшие в регион? Режим готовности По сообщению Костромского центра по ..

Новогодние торжества пройдут с массой ограничений. Помогут ли противостоять инфекции холода, в очередной раз нагрянувшие в регион?Режим готовностиПо сообщению Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, всю неделю на территории региона ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 – 12 градусов ниже климатической нормы. Это стало причиной введения в области с 21 до 27 декабря режима повышенной готовности.«В связи с ухудшением погодных условий на территории районов области повышается вероятность возникновения следующих рисков: возникновения ДТП; возможно затруднение движения на автодорогах местного и федерального значения; увеличение количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения (в том числе обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью печного, газового и электрооборудования); нарушение транспортных сообщений; аварии на системах ЖКХ», – предостерегли в департаменте региональной безопасности Костромской области.Например, в ночь на 21 декабря в Костроме был 30-градусный мороз. По данным Костромского гидрометцентра, на этой неделе особенно тяжело придётся северо-восточным районам региона, где даже днём температура может опуститься местами до минус 30 градусов и ниже.Все структуры в этот период будут работать в усиленном режиме. В частности, департаменту транспорта и дорожного хозяйства Костромской области необходимо обеспечить контроль за содержанием автомобильных дорог регионального значения и готовность специализированной техники. Энергетикам – проверить исправность и работоспособность резервных источников электроснабжения, предусмотреть увеличение количества аварийных бригад для оперативного устранения аварий на воздушных линиях.Пляски отменяются?Впрочем, холод, загнавший народ по домам, продлится не до конца зимы. К Новому году, как ожидается, станет комфортнее. Но чем заняться, кроме прогулок по заснеженным улочкам? Как рассказали в департаменте культуры, в рамках новогодних и рождественских праздников с 25 декабря по 9 января запланированы тематические мероприятия. С учётом действующих ограничений, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, праздники состоятся как в очном режиме, так и в онлайн-формате.«Организованные массовые уличные мероприятия на открытых площадках проводиться не будут, в залах культурно-досуговых учреждений, библиотеках, музеях число посетителей на каждом мероприятии ограничено численностью не более 50% от общей вместимости», – уточнили в администрации региона.Эти дни станут не только временем отдыха для жителей Костромской области, но и днями серьёзных испытаний. В Роспотребнадзоре не исключают, что снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, наблюдаемое в последние недели, может смениться ростом заболевших после новогодних праздников. По мнению специалистов, этому будет способствовать приток туристов и гостей из других регионов на каникулы. В ситуацию опять-таки может вмешаться погода: если нагрянут морозы, то улицы опустеют.Гостям и местным жителям придётся учитывать и действующие ограничения, введённые по требованию главного государственного санитарного врача Костромской области. С 13 декабря людям, не имеющим кодов безопасности, разрешено посещать торговые центры и непродовольственные магазины только в будни с 08.00 до 14.00, когда в ТЦ отмечено наименьшее количество посетителей. Обязательным остаётся ношение масок, соблюдение дистанции.Запас не помешаетНа всякий случай в регионе разрабатываются дополнительные меры профилактики коронавирусной инфекции в новогодние праздники. Перед департаментом здравоохранения поставлена задача в случае роста заболеваемости быть готовыми к увеличению коек в «красных зонах».«Когда начнётся перемещение людей во время отдыха, увеличится количество контактов. В итоге мы можем получить рост заболеваемости в первые рабочие дни после новогодних каникул. В этой связи необходима максимальная мобилизованность системы здравоохранения - быть готовыми при необходимости в очень сжатые сроки, в течение суток, увеличить количество коек, обеспечить необходимый запас кислорода и медикаментов», – отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.Директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Сергей Кралин:«Для безаварийного функционирования коммунальных систем в период прохождения новогодних и рождественских праздников в муниципальных образованиях сформированы 115 аварийных бригад с численным составом 551 человек, 224 единицы техники».