Почти 10 миллионов рублей из городского бюджета Владимира пойдут на создание дополнительных...

Почти 10 миллионов рублей из городского бюджета Владимира пойдут на создание дополнительных ясельных мест. Планируется перепрофилировать помещения трех детских садов областного центра: 82-го, 104-го и 105-го.Как отметили в мэрии, сейчас своей очереди в детский сад ждут 140 малышей от полутора до трех лет. При этом, напомним, ввод новых детских садов на на Тихонравова и в Коммунаре на 108 мест каждый перенесен на 22-й год. Подрядчик пожаловался на задержку поставки стройматериалов.