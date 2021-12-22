Прошедшая ночь стала самой морозной в Москве с 1967 года. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до -22,2 °С, — приводит РИА Новости его слова.Тишковец уточнил, что в центре города столбик термометра опустился до -19,6 °С, а в районах Тушино и Бутово — до -22,9 °С.Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года — в 1967 году минимальная температура составила -22,8 °С, — добавил синоптик.