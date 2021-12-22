Итоги года от областного департамента ЖКХ. Как в регионе реализуются программы расселения граждан...

Итоги года от областного департамента ЖКХ. Как в регионе реализуются программы расселения граждан из аварийного жилья и "Комфортная городская среда"? Об этом на брифинге в Белом доме рассказала директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Елена Семёнова.