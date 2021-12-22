Добились ремонта участка федеральной трассы М-7 в Петушинском районе. Из-за ямы в деревне Липна несколько десятков автомобилей пробили колеса. Активисты Народного фронта решили добиться

Добились ремонта участка федеральной трассы М-7 в Петушинском районе. Из-за ямы в деревне Липна несколько десятков автомобилей пробили колеса. Активисты Народного фронта решили добиться ремонта проблемного участка дороги и обратились в Управление дорогой «Москва-Нижний Новгород». Именно оно отвечает за состояние федеральной трассы. После обращения, представители Упрдора показали активистам, как залатали яму. А также рассказали и