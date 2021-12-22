Погода - не оправдание. В декабре управлением ЖКХ администрации Владимира проведено 147 проверок...

Погода - не оправдание. В декабре управлением ЖКХ администрации Владимира проведено 147 проверок качества уборки придомовых территорий от снега. По итогам выдано почти полсотни предостережений.Отдельные рейды проведены управлением по экономической безопасности и борьбе с коррупцией. После проверок работы ТСЖ, ЖСК И ТСН составлено 37 протоколов. Антилидер - Октябрьский район - 21 нарушение, Ленинский район - 9, и Фрунзенский - 7. Проверки продолжаются.Пожаловаться на сугробы и сосульки можно по номеру "горячей линии" во Владимире: 53-26-30. По короткому номеру "05" звонки принимаются круглосуточно.Напомним, для юрлиц штраф за невыполнение правил благоустройства может достигать 50 тысяч рублей.