Ozon составил топ-10 товаров у россиян в 2021 году Онлайн-ретейлер Ozon проанализировал, что...

Ozon составил топ-10 товаров у россиян в 2021 годуОнлайн-ретейлер Ozon проанализировал, что россияне покупали на площадке чаще всего в 2021 году. Одними из самых востребованных оказались товары из категории товаров повседневного спроса, ассортимент «магазина у дома».По данным ретейлера, в уходящем году на эту категорию пришлось 8 из 10 товаров среди самых популярных покупок: годом ранее товары повседневного спроса формировали 70% общего топа. В этом году самым большим спросом пользовались ультрапастеризованное молоко, таблетки для посудомоечной машины, кокосовое молоко, туалетная бумага и кофе в капсулах.В других категориях товаров числе самых популярных оказались упаковка бумаги по 500 листов, медицинские маски в упаковке по 100 штук и раствор для контактных линз. Также в первую десятку попали: товары для кошек; детский домик для игр из картона; «умные» напольные весы; насадки для электрических зубных щеток; защитное стекло для iPhone; напольная сушилка для белья.Рекорд по количеству заказов принадлежит покупателю из Коврова во Владимирской области, который оформил более 1,6 тыс. покупок.Поисковые запросы россиян на площадке отражали сезонный спрос: например, в конце весны в топе поиска были поп-ит и симпл-димпл, летом — вентиляторы и купальники, осенью — электроника, а в первый месяц зимы — гирлянды, искусственные ели, а также Lego и PlayStation 5.Фото: www.retail.ru