В переходе станции злоумышленник из хулиганских побуждений распылил в лицо проходящего мимо мужчины содержимое перцового баллончика...

«Оперативники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали 31-летнего уроженца другого региона России по подозрению в грубом нарушении общественного порядка.По имеющейся информации, инцидент произошел в вечернее время на станции "Фонвизинская" Люблинско-Дмитровской линии. В переходе станции злоумышленник беспричинно, из хулиганских побуждений в присутствии пассажиров распылил в лицо проходящего мимо мужчины содержимое перцового баллончика. После чего скрылся с места происшествия. В результате пострадал 24-летний житель столицы. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.Сотрудниками отдела уголовного розыска УВД на Московском метрополитене подозреваемый был задержан на станции «Римская» Люблинско-Дмитровской линии и доставлен в отдел полиции. Им оказался 31-летний гражданин России, уроженец города Тамбова.По данному факту Следственным управлением УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18