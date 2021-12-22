Материалы находятся на рассмотрении.

В Киржачском районе прокуратура через суд пытается лишить прав водителя, который состоит на учете у психиатра. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Автомобилисту поставили диагноз «шизофрения параноидная». При этом в 2016 году ему выдано удостоверение категории «B». Однако его заболевание является противопоказанием для нахождения за рулём.Для защиты окружающих от опасного водителя прокурор района направил в суд иск. Материалы находятся на рассмотрении.