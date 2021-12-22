В Костромской области стабилизируется ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Количество заболевших в сутки снижается уже пятую неделю подряд. Но расслабляться пока рано. ..

В Костромской области стабилизируется ситуация по распространению коронавирусной инфекции. Количество заболевших в сутки снижается уже пятую неделю подряд. Но расслабляться пока рано. Новогодние праздники могут спровоцировать очередной всплеск заболеваемости. Об этом на пресс-конференции сообщил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.Снижение заболеваемости в Костромской области в течение последних пяти недель приближается к 47%, что выше среднего показателя по России. Добиться этого, по словам Александра Кокоулина, удалось благодаря своевременно принятым ограничительным мерам, а также увеличению темпов вакцинации. В соседних регионах, где ограничительные меры были более лояльные, отмечается снижение не более 20%.Однако, рассказал главный санитарный врач, есть опасения нового всплеска заболеваемости. Он может быть связан с предстоящими новогодними праздниками и появлением нового штамма коронавируса - «омикрона». Пока, кстати, он не добрался до нашего региона. Избежать очередного взлета показателей по заболеваемости позволит строгое соблюдение мер безопасности.«Новый год - семейный праздник. Надо постараться провести его в кругу семьи. Постараться меньше ездить в гости, приглашать к себе родственников и друзей. Мы видим, что будет много гостей из других регионов. И надо соблюдать элементарные меры предосторожности: дистанция, мытье рук, употребление пищи из разной посуды, избегать скопления людей в одной комнате. Все это позволит не допустить роста заболеваемости», - отметил Александр Кокоулин.Сейчас, по данным Роспотребнадзора, есть районы, где очень низкая иммунная прослойка. Это, Чухломский, Павинский, Макарьевский, Островский, Кологривский, Поназыревский, Нерехтский, Октябрьский районы. Самые высокие показатели в Костроме.