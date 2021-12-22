Наша страна готова расположить ядерное оружие на территории Белоруссии, если НАТО не захочет обсуждать гарантии безопасности.

Наша страна готова расположить ядерное оружие на территории Белоруссии, если НАТО не захочет обсуждать гарантии безопасности.О такой решительной мере заявил заместитель главы Министерства иностранныхдел России Андрей Руденко. Он отметил, что все вопросы рассматриваются в комплексе.Дипломат напомнил, что подобные предложения были ранее озвучены белорусскими союзниками, сообщает . "Все вариантыбудут рассматриваться", – заверил Руденко. По его словам, многое будет зависетьот реакции Соединенных Штатов и стран, входящих в НАТО.Напомним, недавно белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минскготов разместить у себя российское ядерное оружие, если Америка пойдет на такой же шаг в Польше. Затем слова президента республики подтвердил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.Как писали "Дни.ру", об этом и пресс-секретарь президентаРоссии Дмитрий Песков. Он отметил, что наша страна разместитядерное оружие на территории Белоруссии, если будет созданаугроза безопасности России.Ранее, 7 декабря состоялась долгожданная онлайн-встреча президентов России и США – Владимира Путина и Джо Байдена. Политики обсудили отношения двух стран, а также пообщались о совместной работе по региональным вопросам.