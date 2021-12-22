Зимние каникулы должны начаться во всех регионах России 29 декабря и продлиться до 9 января 2022...

Зимние каникулы должны начаться во всех регионах России 29 декабря и продлиться до 9 января 2022 года, а учеба начнется только с понедельника 10 января 2022 года. Регионы могут изменить даты каникул, в том числе досрочно распустить учеников по домам. Это может быть связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе.В СМИ сообщается, что департамент образования Владимирской области разослал в школы письмо со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора уйти на каникулы с 27 декабря.Причина – рост заболеваемости вирусными инфекциями. Первое полугодие для большинства учащихся может завершиться уже 27 декабря, таким образом, последний учебный день будет 24 декабря. Окончательное решение остается за директорами. Судя по новостной ленте, каникулы могут начаться досрочно во многих регионах страны.По данным Роспотребнадзора, 88 классов в 53 общеобразовательных учреждениях отправлены на карантин по ОРВИ и гриппу. Коронавирус стал причиной приостановки учебного процесса в 25 классах 20 школ.Некоторые семьи уже получили в родительских чатах информацию о закрытии школ с 27 декабря. Для тех, кому не с кем оставить ребёнка с 27 по 30 декабря, могут организовать малокомплектные группы пребывания детей.Вопрос о закрытии детских садов раньше времени не стоит.