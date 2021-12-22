Роспотребнадзор рекомендует завершить первое полугодие.

Во Владимирской области школы досрочно уходят на каникулы. Департамент образования разослал руководителям учреждений соответствующее письмо со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзора.Причина – рост заболеваемости вирусными инфекциями. Первое полугодие для большинства учащихся может завершиться уже 27 декабря. Окончательное решение за директорами.По данным Роспотребнадзора, 88 классов в 53 общеобразовательных учреждениях отправлены на карантин по ОРВИ и гриппу. Коронавирус стал причиной приостановки учебного процесса в 25 классах 20 школ.Некоторые семьи уже получили в родительских чатах информацию о закрытии школ с 27 декабря. Во Владимире опрос родителей продолжается. Для тех, кому не с кем оставить ребёнка с 27 по 30 декабря, могут организовать малокомплектные группы пребывания детей.Между тем, детские сады мэрия Владимира закрывать не собирается.