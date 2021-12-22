Столичная система здравоохранения продемонстрировала свою способность противостоять пандемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.

Столичная система здравоохранения продемонстрировала свою способность противостоять пандемии. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме.Все заболевшие москвичи получили необходимую медицинскую помощь, отметил градоначальник. "Система здравоохранения доказала свою способность к долгосрочному противостоянию пандемии", – сказал он.Собянин подчеркнул, что жители столицы во всех районах города будут получать медицинскую помощь в шаговой доступности от дома.Мэр уточнил, что в районах, где медицинских учреждений объективно не хватает, будет открыто около 30 новых поликлиник.Также Собянин напомнил о продолжающейся программе реконструкции медицинских учреждений. Количество зданий под комплексный ремонт увеличено до 200, уточнил градоначальник.Новые больницы сформируют современный стандарт качества стационарной помощи в столице, подчеркнул мэр.