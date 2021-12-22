Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы рассказал о планах развития городского транспорта. Он напомнил, что за прошедшие 10 лет сеть столичного метрополитена выросла в 1,5 раза.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы рассказал о планах развития городского транспорта. Он напомнил, что за прошедшие 10 лет сеть столичного метрополитена выросла в 1,5 раза.В ближайшие годы в Москве будет построено 50-60 станций метро и три новые ветки, отметил градоначальник. Помимо прочего, завершится строительство Большой кольцевой линии подземки. Это один из крупнейших проектов подобного рода в мире.Сегодня темпы развития московского метро – наивысшие за всю его историю, подчеркнул Собянин. "К ним нужно добавить два первых диаметра – наземного метро МЦД. 60 остановок, платформ бывших, большинство из которых сегодня не уступают современным станциям метрополитена", – сказал он.Продолжится развитие системы наземного метро – Московских центральных диаметров. Они связывают центр столицы с ближайшими городами Подмосковья.Собянин сообщил, что линии МЦД-3 (от Зеленограда до Раменского) и МЦД-4 (От Железнодорожного до Апрелевки) будут открыты в 2023-2024 годах.Всего с 2011 года в Москве открылось 100 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК). Продолжается как строительство новых линий (Троицкая), так и продление старых (Сокольническая, Арбатско-Покровская, Люблинско-Дмитровская).Напомним, что 7 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли 10 станций Большой кольцевой линии. Это самое большое расширение сети столичной подземки за всю ее историю.