Мэр Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы. Помимо прочего, градоначальник рассказал о развитии цифровых сервисов в столице.

Мэр Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Московской городской думы. Помимо прочего, градоначальник рассказал о развитии цифровых сервисов в столице.В Москве внедрена система видеонаблюдения, которая помогла значительно снизить преступность и дорожный травматизм, отметил мэр."Число убийств снизилось в 2,5 раза, квартирных краж – в 13 раз, хищений автомобилей – в девять раз, погибших в ДТП – в два раза", – уточнил градоначальник.Он сообщил, что технологии искусственного интеллекта и распознавания речи продолжат развиваться в Москве.Также развитие цифровых технологий позволяет полностью избавить граждан от необходимости оформлять бумаги при получении госуслуг, отметил Собянин. Оформление большинства пособий и документом стало быстрым и комфортным."Необходимо полностью избавить граждан от оформления бумаг, без которых с учетом в современном цифровом мире можно прекрасно обойтись", – сказал градоначальник.Он напомнил, что в уходящем году власти столицы отменили медицинские справки для дошкольников. Теперь документ автоматически загружается в ЕМИАС и отображается в электронном дневнике.Услуги должны становиться проактивными, подчеркнул мэр. "Например, не дожидаюсь запроса портал mos.ru будет предлагать обновить документы, получить пособие или решить другой важный вопрос", – сказал Собянин.