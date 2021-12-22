Мэр Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе столичного правительства перед депутатами Московской городской думы. Он рассказал парламентариям о результатах работы за 2021 год и о планах на 2022-й.

Мэр Сергей Собянин выступил с ежегодным отчетом о работе столичного правительства перед депутатами Московской городской думы. Он рассказал парламентариям о результатах работы за 2021 год и о планах на 2022-й.Собянин затронул актуальные для города темы. Помимо прочего, речь шла о развитии столичного транспорта: строительстве станций метро и МЦК, хордовых магистралей, открытии новых центральных диаметров (МЦД).Также градоначальник проинформировал парламентариев о ходе программы реновации, создании комфортной среды в жилых кварталах.Не остались без внимания и вопросы расширения программы лекарственного обеспечения, ввода новых объектов здравоохранения, реставрации памятников, улучшения экологической обстановки в городе.Стоит отметить, что мэр выступил перед парламентариями очно. В прошлом году мероприятие прошло в дистанционном формате.