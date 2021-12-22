Гражданке было предложено оформить кредит в размере 600 тысяч рублей и передать денежные средства сотрудникам компании якобы для последующего вложения в рынок ценных бумаг...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в хищении денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что потерпевшая нашла на одном из интернет-сайтов объявление о трудоустройстве в компанию. Женщина позвонила по указанному там телефону и договорилась о встрече в офисе на Минской улице. После собеседования сотрудники организации убедили ее в необходимости прохождения 5-дневного обучения и рассказали о возможности дополнительного заработка. Женщине было предложено оформить кредит в размере 600 тысяч рублей в одном из банков и передать их сотрудникам компании якобы для последующего вложения в рынок ценных бумаг, что она и сделала. Впоследствии гражданка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.Следствием УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК совместно с сотрудниками ОБ ППСП УВД по ЗАО задержали троих злоумышленников. Выяснилось, что полученные денежные средства соучастники присвоили себе.В ходе обысков в офисе и по местам проживания задержанных полицейскими были обнаружены и изъяты черновые записи и документы по деятельности организации, компьютерная техника, записи видеорегистраторов, бланки договоров, заполненные договоры с клиентами в количестве более 30 штук и автомобиль.В настоящее время в отношении 23-летнего организатора и его 30-летнего сообщника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении 24-летней участницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всем предъявлено обвинение.Мероприятия по установлению дополнительных фактов противоправной деятельности и установлению иных соучастников продолжаются.Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие пострадали от действий злоумышленников, просьба обратиться в дежурную часть УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по телефону 8 (499) 233-91-11.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93