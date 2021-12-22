На актуальные темы пообщались с присутствующими инспектор отдела по делам несовершеннолетних и старший следователь ОМВД России по Вязниковскому району.

Во время встречи инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Вязниковскому району капитан полиции Маргарита Ежова разъяснила родителям учащихся Вязниковского технико-экономического колледжа порядок наступления уголовной и административной ответственности в отношении лиц, не достигших 18-летнего возраста, а также проинформировала об ответственности, предусмотренной законодательством в отношении родителей, либо законных представителей.Во время профилактической беседы капитан полиции обратилась к родителям с просьбой уделять больше внимания своим детям, знать, с кем они чаще всего проводят время, интересоваться общением подростков в социальных сетях. Инспектор рассказала, как незнакомцы могут вовлечь несовершеннолетнего в интернет-сообщества, склоняющие к общественно-опасным и противоправным деяниям, противоправным деяниям в сфере незаконного оборота наркотических средств. Родители учащихся узнали, куда можно обратиться за квалифицированной помощью в сложных жизненных ситуациях.Не осталась без внимания и актуальная тема борьбы с так называемыми дистанционными преступлениями. Старший следователь Вязниковского ОМВД майор юстиции Ольга Дубкова рассказала собравшимся об основных видах дистанционного мошенничества, подкрепив сказанное реальными примерами из собственной практики. Старший следователь объяснила, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомым людям свои персональные данные и реквизиты банковских карт, ПИН-код и CVC-код.В завершении встречи Ольга Вячеславовна призвала граждан быть бдительными и осторожными, не попадаться на уловки мошенников, а также ответила на волнующие родителей вопросы.