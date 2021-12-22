В течение двух месяцев арендатор транспортного средства осуществлял платежи согласно условиям договора, а затем перестал выходить на связь и не вернул автомобиль...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержали 20-летнего молодого человека по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.Предварительно установлено, что 25-летний владелец автомобиля заключил с незнакомым гражданином договор о сдаче ему в аренду иномарки сроком на 1 год. В течение двух месяцев арендатор осуществлял платежи согласно условиям договора, а затем перестал выходить на связь и не вернул автомобиль. Специальное устройство, установленное в транспортном средстве, показывало, что автомобиль находится в одной из соседних республик. Сумма ущерба составила более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Сормовской улице задержали подозреваемого – ранее судимого 20-летнего безработного приезжего из другого региона России. Выяснилось, что похищенное имущество злоумышленник сбыл третьим лицам, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следственным отделом ОМВД России по району Выхино-Жулебино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы сроком до 10 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18