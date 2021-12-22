В группе AlexAutoLive | Александров появилось сообщение о вопиющем состоянии рейсового автобуса...

В группе AlexAutoLive | Александров появилось сообщение о вопиющем состоянии рейсового автобуса номер 1 в Александрове. Пользователь добавил видео, на котором отчетливо видно, что пол всего салона автобуса покрыт слоем льда. Отопление в автобусе не работает, при этом на улице температура ниже 20 градусов мороза.В комментариях читатели паблика пишут, что такая ситуация не только на этом маршруте, но и на других.