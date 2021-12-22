Ловушка федерального масштаба. В деревне Липна Петушинского района на трассе М-7 из-за большой ямы...

Ловушка федерального масштаба. В деревне Липна Петушинского района на трассе М-7 из-за большой ямы колёса пробили десятки машин. Как ликвидировали опасность, представители Управления дороги рассказали на встрече с общественниками. Сигнал поступил от регионального отделения ОНФ.Евгений Просин, активист Общероссийского Народного Фронта, житель Петушинского района:- Приятно удивлён, как оперативно всё было сделано. Были жалобы по некачественной уборке дороги, по выбоинам, я сегодня проехал, смотрю, всё исправляется.Дмитрий Кривенко, замначальника управления федеральной трассы «Москва — Нижний Новгород»:- Этот участок подвержен ямочному разрушению. Сейчас ведутся работы по аварийному ремонту, ямочному ремонту. Работаем холодными смесями, литым асфальтобетоном.Эксперты регионального отделения Народного фронта обратились в Упрдор "Москва - Нижний Новгород" с требованием залатать яму метр на метр в Липне в сжатые сроки.В Упрдоре подчёркивают: на этом сложном участке в следующем году планируют полностью поменять дорожное полотно. По словам общественников, выбоины, ухабы и ямы появляются из-за перегруженных грузовиков. Со строительством трассы М-12 ситуация усугубилась. Самосвалы везут песок и щебень. Общественники подчёркивают: на М-7 предстоит отрегулировать и вопрос перевозки грузов.Илья Зотов, член регионального штаба Народного фронта во Владимиркой области:- Общероссийский Народный фронт будет добиваться ускорения вопроса по созданию пункта весового контроля для того, чтобы большое количество транспортных средств, которые передвигаются по трассе с перегрузом, соблюдали весовые рамки. Также люди жалуются на щебень и песок, которые вылетают из автомобилей.