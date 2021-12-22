Действующее учреждение не отвечает современным требованиям.

Врио губернатора Александр Авдеев посетил деревню Вашутино, где побывал в местной школе. Раньше в здании располагались библиотека и колхозная контора. В учреждении нет пищеблока. Остро стоит вопрос с питанием детей.Горячий завтрак предоставляется в столовой Анопинской средней школы, в которую ежедневно возят учеников начальных классов. Нет и спортзала. Осенью и весной дети занимаются физкультурой на улице, зимой – в школьном коридоре.«Постараемся включить в областной бюджет на 2023-2025 годы строительство нового образовательного заведения», – подчеркнул Александр Авдеев.Глава районной администрации Алексей Кабенкин сообщил, что госэкспертизу проект может пройти уже к февралю.«Мы бы хотели построить здесь школу-детский сад, как в посёлке Великодворский. Летом появится понимание по стоимости объекта», - резюмировал он.