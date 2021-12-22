Экспертиза установила, что общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей.

В Киржачском районе за незаконное использование брендовых товарных знаков возбуждено уголовное дело. Местные жители торговали подделками под видом Reebok, Nike и Adidas.Прогуливаясь по магазинам, прокурор заметил в одном из них ширпотреб, который продавался под видом элитных фирм. Без разрешения правообладателей изделия были маркированы лейблами, зарегистрированными в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности.Надзорное ведомство изъяло контрафактный товар. Экспертиза установила, что общая сумма ущерба превысила 500 тысяч рублей. Материалы были направлены в полицию, которая завела уголовное дело по статье 180 УК РФ.Результаты и ход расследования взяты на контроль в прокуратуре района.