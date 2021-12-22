В Костроме шесть предпринимателей получат 600 тысяч рублей господдержки. Таким образом местные власти решили точечно спасти несколько организаций от возможного разорения в период ..

В Костроме шесть предпринимателей получат 600 тысяч рублей господдержки. Таким образом местные власти решили точечно спасти несколько организаций от возможного разорения в период пандемии.Горадминистрация организовала и провела конкурс, победителями которого стали шесть ИП.Четверо получат субсидии на возмещение процентов по займам на общую сумму в 400 тысяч рублей. Ещё двое – по 100 тысяч за выставочно-ярмарочные мероприятия.В мэрии напоминают, что в текущем году на поддержку бизнеса выделили более миллиона рублей.