В Костроме шесть предпринимателей получат 600 тысяч рублей господдержки. Таким образом местные власти решили точечно спасти несколько организаций от возможного разорения в период ..
В Костроме шесть предпринимателей получат 600 тысяч рублей господдержки. Таким образом местные власти решили точечно спасти несколько организаций от возможного разорения в период пандемии.
Горадминистрация организовала и провела конкурс, победителями которого стали шесть ИП.
Четверо получат субсидии на возмещение процентов по займам на общую сумму в 400 тысяч рублей. Ещё двое – по 100 тысяч за выставочно-ярмарочные мероприятия.
В мэрии напоминают, что в текущем году на поддержку бизнеса выделили более миллиона рублей.