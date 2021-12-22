Дело передано в суд. Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют две статьи - 158 и 166 УК РФ.

В Коврове 18-летнего подростка обвиняют в угоне четырёх машин. Все преступления молодой человек совершил по ночам с апреля по август текущего года. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.«Находясь на стоянке около многоквартирного дома в микрорайоне «Ковров-8», фигурант, воспользовавшись тем, что дверь «ВАЗ-21150» была не заперта, проник в салон. Заведя двигатель, злоумышленник уехал на похищенном авто домой в родную деревню», - поделились деталями кражи в МВД.По аналогии он решил угнать ещё одно отечественное транспортное средство. На сей раз на улице Димитрова. Однако машина не завелась. Той же ночью парень похитил «ВАЗ-21093» со стоянки на улице Парковой. Однако по пути домой он заглох. Свою «добычу» преступник бросил на дороге, прорезал все четыре колеса и снял номера. Ковровчанин решил вернуться за ней позже, чтобы сдать в пункт приёма металла.«Тем не менее, во время патрулирования «ВАЗ» обнаружили инспекторы ГИБДД. Подозреваемого задержали, когда тот катался по району на очередном похищенном авто», - пояснили в ведомстве.На допросе подследственный пояснил, что воровал транспортные средства, чтобы покататься, а потом продать. Общий материальный ущерб оценили в 160 тысяч рублей. В ходе следствия похищенное имущество вернули владельцам.Дело передано в суд. Обвиняемый арестован. Ему инкриминируют две статьи - 158 и 166 УК РФ.